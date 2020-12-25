События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 декабря
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Австралия, Канада, Великобритания — День подарков
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|4%
|1,2%
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3549,7 тыс
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|5,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|514,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|269,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-22,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-24,4 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-10,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|47,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-3,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|156,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 17.12.2020)
|5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|М.Видео — ВОСА (реестр закрыт 04.12.20, в заочной форме, о количественном составе СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20201225/832682644.html