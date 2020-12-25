МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу слабо вырос по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля и практически не изменился по индексу РТС, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,29%, до 3246,35 пункта, долларовый индекс РТС почти не изменился, прибавив 0,03 пункта, до 1378,36 пункта. Рубль "рисует" волну в конце года

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск рос на 28 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 90,67 рублей.

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