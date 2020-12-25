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https://1prime.ru/Financial_market/20201225/832683845.html
Российский рынок акций слабо вырос по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций в пятницу слабо вырос по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля и практически не изменился по индексу РТС, следует из данных торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 25.12.2020
рынок акций рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу слабо вырос по индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля и практически не изменился по индексу РТС, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,29%, до 3246,35 пункта, долларовый индекс РТС почти не изменился, прибавив 0,03 пункта, до 1378,36 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск рос на 28 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 90,67 рублей.
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