МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки во вторник растут вслед за биржами США и Азии, британский FTSE растет на 1,9% на оптимизме по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,88% — до 6625,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 5615,56 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 13897,25 пункта.

Европейские инвесторы разделяют оптимизм трейдеров Азии и США. Так, по итогам торгов понедельника американские фондовые индексы закрылись ростом, достигнув рекордных показателей. Кроме того, основные биржи АТР во вторник преимущественно выросли, японский Nikkei достиг максимального уровня закрытия с августа 1990 года. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом на внешнем оптимизме

Оптимизм инвесторов был обусловлен новостями вокруг мер по поддержке американской экономики. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, на британском рынке отыгрывают новости о достижении договоренности между Великобританией и ЕС. Ранее в четверг стороны заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.