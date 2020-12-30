МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, трейдеры позитивно оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с учётом принятия "пакета помощи" в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растеряли прирост

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,9%, до 3409,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,34%, до 2288,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 26917,32 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,18%, до 2855,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 при этом снижался на 0,64%, до 6657,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,35%, до 27470,23 пункта.

"Инвесторы в целом придерживаются оптимистичного взгляда, и некоторые из них начинают делать ставки на рост цен на акции в дальнейшем", — приводит агентство Рейтер слова стратега Nomura Securities Масанари Такады (Masanari Takada).

Одним из факторов, вызывающих оптимизм участников торгов, стали новости о подписании президентом США Дональдом Трампом бюджета на следующий год, который включает в себя пакет поддержки экономики страны в период пандемии в размере 900 миллиардов долларов. Кроме того, палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное Трампом увеличение компенсаций гражданам в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов.

Поэтому в среду фондовые индексы Азии в основном в плюсе, а корейский KOSPI даже вновь обновил исторический рекорд. В то же время японский Nikkei снижается в рамках коррекции после очередного многолетнего максимума, когда накануне он достиг отметки в районе 27,5 тысяч пунктов, впервые с 1990 года.

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