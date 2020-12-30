МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в среду увеличивается — ожидания восстановления мировой экономики, усилившиеся после принятия программы новых денежных вливаний в экономику США, благоприятно отражаются на стоимости этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,63%, до 3,5732 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,92%, до 7859,5 доллара, алюминия — снизилась на 1,92%, до 1991 доллара, цинка — сократилась на 2,83%, до 2762 долларов за тонну. Медь дорожает на ожидании поддержки экономики США

Оптимизм инвесторов связан с новостями из США. Ранее конгресс страны принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о программе стимулирования экономики примерно в 900 миллиардов долларов в рамках документа о госбюджете на следующий год. А позднее Трамп потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому.

Медь как промышленный металл весьма чутко отзывается на макроэкономический позитив и дорожает. Кроме того, традиционно более надежный доллар на стремлении инвесторов к риску дешевеет, что благоприятно отражается на стоимости всех сырьевых товаров, в том числе меди, которые в таком случае становятся более доступны при покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) находится сейчас на минимальном уровне с апреля 2018 года и продолжает снижаться.