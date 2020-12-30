МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций торгуется в среду разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи рос к 16.19 мск на 0,37%, до 3286,77 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,98%, до 1384,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 74,76 рубля, курс евро — на 1,17 рубля, до 91,84 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,74%, до 51,61 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи в среду вырос на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения нефтяных цен, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

К текущему моменту фьючерсы на ведущие индексы США поднимаются до 0,34%. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

При этом аналитик отмечает, что неопределенность создают ожидания, связанные с заседанием ОПЕК+ 4 января, а также решениями конгресса США по результату голосования коллегии выборщиков, которые должны быть приняты 6 января.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – депозитарные расписки "Ленты" (1,78%), акции "Газпрома" (1,61%), "Новатэка" (1,6%), "Аптечной сети 36 и 6" (1,54%), "Алросы" (1,35%), префы "Татнефти" (1,34%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (1,21%), депозитарные расписки "Русагро (1,19%) и акции "Аэрофлота" (1,19%).

В лидерах снижения — акции ММК (-1,57%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,36%), обыкновенные акции ТГК-2 (-0,77%), префы Сбербанка (-0,66%) и акции "Интер РАО" (-0,59%).

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует сохранение умеренно позитивной динамики на отечественных фондовых площадках 30 декабря. Индекс Мосбиржи проведет сессию в диапазоне 3255-3295 пунктов, считает он. Власти рассказали, сколько доз вакцин произведено в России

"Сегодня инвесторы будут следить за голосованием британских законодателей по торговой сделке, вступающей в силу после Brexit, которую недавно заключили Великобритания и ЕС после тяжелых и продолжительных переговоров", — напоминает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

У нас многие инвесторы могут проявить осторожность, воздерживаясь от наращивания длинных позиций или даже сокращая их перед четырехдневным перерывом в торгах, так как в этот период могут реализоваться какие-либо риски, полагает он.