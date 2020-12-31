МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фондовые рынки Великобритании и Франции в четверг снижаются на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Великобритании и введения новых карантинных ограничений в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,41% — до 6462,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 5564,96 пункта. Немецкая биржа закрыта перед Новым годом, по итогам среды DAX снизился на 0,31%, до 13718,78 пункта. При этом по итогам 2020 года немецкий индекс вырос на 3,55%, закончив год у рекордной отметки.

В последнюю торговую сессию 2020 года на европейских рынках преобладает беспокойство в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Великобритании. Во вторник в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 тысячи. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Британии с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

Британский FTSE завершает год значительным падением. За год индекс упал более чем на 16%, самым плохим для него стал март, когда он обвалился сразу на 13,8%. Однако за последние два месяца ему удалось частично отыграть понесенные потери.

Ощутимые потери понес в 2020 году и французский индекс CAC 40 — на фоне пандемии коронавируса индекс упал за год на 6,8%, при этом в марте он рухнул на 17,2%. Самым хорошим месяцем для французского индекса стал ноябрь, по итогам которого он вырос на 20%.

Основным событием года, отразившимся на рынках, стала пандемия коронавируса. Жесткие ограничения, вводимые для контроля над распространением инфекции, нанесли серьезный удар по мировой экономике. Кроме того, европейские инвесторы также отыгрывали ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС и заключения торгового соглашения между сторонами.