МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США опускаются в последний день 2020 года на фоне сниженного объема торгов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,16% — до 30361,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 12863,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3727,9 пункта.

Ранее министерство труда США обнародовало данные, согласно которым число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 19 тысяч, до 787 тысяч заявок. Эксперты ожидали, наоборот, роста показателя на 30 тысяч. Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

Несмотря на пандемию коронавируса, которая замедлила развитие мировой экономики, американские биржи продемонстрировали рост по итогам года. Для индекса высокотехнологических компаний NASDAQ, который увеличился за год на 43,5%, 2020 год стал лучшим за 11 лет. S&P продемонстрировал менее сильный рост – около 15,5%, а DJIA – всего 6,5%.

Худшим месяцем в уходящем году стал март, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+ и обвалились цены на нефть. Тогда индексы потеряли от 10% до 14%, но начиная с апреля показатели стали восстанавливаться и обновлять исторические рекорды. DJIA установил рекорд в 30588,79 пункта, NASDAQ – 12973,33 пункта, S&P – 3756,12 пункта.