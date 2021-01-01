ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрыли последний день года ростом, индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов. Биржи Великобритании и Франции закрыли последние торги года в минусе

По итогам дня DJIA вырос на 0,65%, до 30606,48 пункта, S&P 500 на 0,64%, до 3756,07 пункта, а NASDAQ — на 0,14%, до близких к рекордному показателю 12888,28 пункта.

Ранее министерство труда США обнародовало данные, согласно которым число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 19 тысяч, до 787 тысяч заявок. Эксперты ожидали роста показателя на 30 тысяч.

Читайте также:

Бумаги российских компаний в основном закрыли торги снижением котировок