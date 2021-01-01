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Биржи США закрыли последний день года ростом
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Биржи США закрыли последний день года ростом, индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня DJIA вырос на 0,65%, до 30606,48 пункта, S&P... ПРАЙМ, 01.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрыли последний день года ростом, индексы DJIA и S&P 500 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня DJIA вырос на 0,65%, до 30606,48 пункта, S&P 500 на 0,64%, до 3756,07 пункта, а NASDAQ — на 0,14%, до близких к рекордному показателю 12888,28 пункта.
Ранее министерство труда США обнародовало данные, согласно которым число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 19 тысяч, до 787 тысяч заявок. Эксперты ожидали роста показателя на 30 тысяч.
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