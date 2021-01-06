МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. 

" Заседание стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+

ОПЕК+ подарил нефтяному рынку новогодние подарки

По состоянию на 5.27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 % — до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.

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