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Цена Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 5.27 мск цена мартовских фьючерсов на... ПРАЙМ, 06.01.2021
brent, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 5.27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 % — до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.
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