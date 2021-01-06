МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,63%, до 3550,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,03%, до 2421,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,15%, до 27692,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,38%, до 27055,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,75%, до 2968,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,12%, до 6607,1 пункта.

Давление на котировки оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей. При этом указ должен вступить в силу примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Кроме того, рост индексов сдержала статистика из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в декабре опустился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее.

В то же время падение индексов остается сдержанным. Инвесторы с оптимизмом реагируют на новости вокруг начала массовой вакцинации против коронавируса населения в ряде стран. Подобные сообщения дают надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление экономической деятельности в мире.