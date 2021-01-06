МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Курс доллара изменяется разнонаправленно к евро и иене, в то время как трейдеры ожидают итогов выборов в сенат США и оглашения официальных итогов выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару рос до 1,2333 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2294 доллара. Курс доллара к иене рос до 102,84 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 89,3 пункта. Доллар слабо колеблется в четверг

Инвесторы внимательно следят за ходом выборов в сенат США. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики.

"Ожидается, что правительство будет находиться под руководством демократов, что будет способствовать увеличению стимулов, направленных на смягчение кризиса, вызванного распространением вируса… это означает, что доллар будет слабее", — полагает аналитик BNP Paribas в Гонконге Пол Сандху (Paul Sandhu), чье мнение приводит агентство Рейтер.