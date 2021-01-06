МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном опускаются в среду, в то время как трейдеры ожидают итогов выборов в сенат США и оглашения официальных результатов выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется у максимумов с февраля на итогах заседания ОПЕК+

По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 30325 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 2,19%, до 12513,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3699,38 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ходом выборов в сенат США. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в сенат в американском штате Джорджия. Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики.

"Мы наблюдаем небольшую распродажу на NASDAQ (фьючерсы), потому что именно здесь начнется война", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Lombard Forte Кита Темпертона (Keith Temperton), который уточнил, что ранее демократы заявляли о намерении ввести новые ограничительные правила в отношении технологических компаний. Биржи Европы растут в ожидании оглашения итогов выборов президента США

В то же время аналитики полагают, что победа демократов на выборах в сенат может позитивно повлиять на рынок. "Голубая волна" (преимущество демократов в сенате — ред.) может быть неплохим исходом для рынков, поскольку решительное принятие мер стимулирования помогут ускорить восстановление экономики", — отметил старший инвестиционный стратег в OCBC Bank Wealth Management Васу Менон (Vasu Menon), чье мнение также приводит агентство.

Позднее в ходе торгов будет также опубликована статистика по числу рабочих мест в частных компаниях США. Аналитики ожидают, что в декабре показатель вырос на 88 тысяч. В ноябре показатель вырос на 307 тысяч.