МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно опускаются в среду, в то время как трейдеры ожидают оглашения официальных итогов выборов в сенат, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 30441,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,99%, до 12692,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3719,09 пункта. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Инвесторы внимательно следят за ходом выборов в сенат США. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в сенат в американском штате Джорджия. Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики.

"Если демократы возьмут под свой контроль сенат, налоги для компаний вырастут, а это негативный фактор для американских корпораций и рынка акций. В краткосрочной перспективе это может стать… катализатором продаж", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные по числу рабочих мест в частных компаниях США. Показатель в декабре снизился на 123 тысячи, хотя аналитики прогнозировали рост на 88 тысяч.