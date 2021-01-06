МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером в рамках коррекции после достижения максимумов с ноября, свидетельствуют данные торгов. Рубль и акции днем растут вслед за нефтью

По состоянию на 17.24 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,83%, или на 16,2 доллара — до 1938,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,68% — до 27,45 доллара за унцию.

В ходе торгов стоимость золота поднималась до 1962 долларов, что является максимум с 6 ноября. Основным фактором, влияющим на стоимость золота, остается динамика курса доллара, который реагирует снижением на новости о выборах в сенат США.

Позднее в ходе торгов ожидается оглашение итогов выборов в сенат США. Ранее демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату. Главенство в обеих палатах конгресса дает демократам возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.

"Победа Байдена в Джорджии открывает дорогу для более активного стимулирования (экономики — ред.)… Станет ли это чем-то продуктивным, еще неизвестно, но, очевидно, они собираются увеличить и без того высокий долг, а это хорошо для золота", — сказал агентству Рейтер независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman).