ПЕКИН, 7 янв — ПРАЙМ. Торги на Гонконгской фондовой бирже и на биржах континентальной части Китая в четверг открылись незначительными колебаниями на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи США и доллар слабо реагируют на события у Капитолия

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 23,64 пункта, или 0,09%, до 27715,94 пункта.

В свою очередь индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,06%, до 3552,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 0,11%, до 2418,74 пункта.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

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