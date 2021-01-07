2021-01-07T06:12:54+03:00
2021-01-07T06:12:54+03:00
2021-01-07T06:12:54+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210107/832758241.html
Биржи Китая открылись незначительными колебаниями на фоне событий в США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Торги на Гонконгской фондовой бирже и на биржах континентальной части Китая в четверг открылись незначительными колебаниями на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 07.01.2021
биржи атр, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83229/83/832298309.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298309.jpg
https://1prime.ru/images/83229/83/832298306.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298306.jpg
https://1prime.ru/images/83229/83/832298303.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/83/832298303.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210107/832757943.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 7 янв — ПРАЙМ. Торги на Гонконгской фондовой бирже и на биржах континентальной части Китая в четверг открылись незначительными колебаниями на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные торговых площадок.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 23,64 пункта, или 0,09%, до 27715,94 пункта.
В свою очередь индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,06%, до 3552,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 0,11%, до 2418,74 пункта.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Читайте также:
Котировки акций на Токийской бирже подскочили на фоне протестов в США