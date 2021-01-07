МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом на фоне ралли американских бирж, снизился лишь гонконгский индекс Hang Seng, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71%, до 3576,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 2426,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,26%, до 27620,14 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,6%, до 27490,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,14%, до 3031,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,59%, до 6712 пунктов.

Инвесторы продолжают следить за событиями в США. Несмотря на то, что заседание конгресса, которое должно было накануне утвердить итоги прошедших выборов, было сорвано сторонниками действующего президента Дональда Трампа, участники торгов сохранили оптимизм относительно того, что в конце концов в должность вступит представитель демократов Джо Байден. На чем можно сэкономить в новогодние праздники

Трейдеры надеются, что демократы приступят к более активному стимулированию экономики, что позволит стране скорее выйти из кризиса. На этом фоне американские фондовые рынки завершили торги среды преимущественно ростом. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов обновили рекордные значения, достигнув отметок в 31022,65 пункта и 3783,04 пункта соответственно. Снизился лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ,

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы проведения массовой вакцинации от коронавируса, о начале которой заявили многие страны по всему миру.

"В этом году большое значение будет иметь развертывание программы вакцинации, возможность добиться коллективного иммунитета и увеличение государственных расходов… Джо Байден, вероятно, ускорит это развертывание с 20 января, что положительно для риска", — полагает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.