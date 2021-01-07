МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене, продолжая восстанавливаться после достижения индексом доллара минимума с марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск курс евро к доллару опускался до 1,2302 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2325 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 89,54 пункта. Экономист предрек резкое падение рубля

Накануне индекс доллара опускался до минимума с марта 2018 года в 89,21 пункта, после чего показатель стал восстанавливаться. Позднее в среду проходило заседание Конгресса, которое должно было утвердить итоги прошедших президентских выборов. Заседание было сорвано сторонниками действующего президента Дональда Трампа, но события прошлой ночи не оказали давления на курс американской валюты. В четверг утром Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что доллар по-прежнему слаб к валютам развивающихся рынков, рост доходности гособлигаций должен поддержать курс американской валюты по отношению к евро и иене, поскольку "доллар недооценил потенциал восстановления экономики США при Байдене".