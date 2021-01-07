МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в основном растут вслед за индексами Уолл-стрит, обновившими накануне исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36% — до 6817,15 пункта, французский CAC 40 рос на 0,39%, до 5652,73 пункта. Немецкий DAX увеличивался на 0,66%, до 13982,35 пункта. Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Инвесторы с оптимизмом восприняли новость о том, что Конгресс США утвердил президентом страны Джо Байдена. Несмотря на то, что заседание конгресса было прервано сторонниками действующего президента Дональда Трампа, американские биржи продолжили расти: промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов достигли рекордных отметок в 31022,65 пункта и 3783,04 пункта соответственно. Снизился лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

Сдерживает рост европейских бирж статистика по региону, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Так, потребительские цены в еврозоне в декабре снизились на 0,3% вместо ожидаемого снижения на 0,2%. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре снизился на 6,1% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение только на 3,4%.