Фьючерсы на индексы США растут на фоне утверждения Байдена президентом
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на фоне утверждения Конгрессом представителя демократов Джо Байдена президентом США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21% — до 30785,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 12689,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3752,62 пункта.
Инвесторы отыгрывают новости о том, что Конгресс США утвердил президентом страны Джо Байдена. Несмотря на то, что заседание Конгресса было прервано сторонниками действующего президента Дональда Трампа, американские биржи в среду закрылись в основном ростом. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов достигли рекордных отметок в 31022,65 пункта и 3783,04 пункта соответственно. Снизился лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.
Позднее в ходе торгов будет опубликован ряд макроэкономических статданных. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю число заявок на пособие по безработице в США выросло на 13 тысяч, до 800 тысяч. Также будут обнародованы данные по торговому балансу страны. Эксперты полагают, что дефицит торгового баланса в ноябре вырос до 65,2 миллиарда долларов против показателя ноября в 63,1 миллиарда.
https://1prime.ru/Financial_market/20210107/832760063.html