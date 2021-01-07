МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на фоне утверждения Конгрессом представителя демократов Джо Байдена президентом США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на общем оптимизме

По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21% — до 30785,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 12689,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3752,62 пункта.

Инвесторы отыгрывают новости о том, что Конгресс США утвердил президентом страны Джо Байдена. Несмотря на то, что заседание Конгресса было прервано сторонниками действующего президента Дональда Трампа, американские биржи в среду закрылись в основном ростом. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов достигли рекордных отметок в 31022,65 пункта и 3783,04 пункта соответственно. Снизился лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

Позднее в ходе торгов будет опубликован ряд макроэкономических статданных. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю число заявок на пособие по безработице в США выросло на 13 тысяч, до 800 тысяч. Также будут обнародованы данные по торговому балансу страны. Эксперты полагают, что дефицит торгового баланса в ноябре вырос до 65,2 миллиарда долларов против показателя ноября в 63,1 миллиарда.