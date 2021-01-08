МОСКВА, 8 янв — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в четверг несколько восстановились после того, как в среду рост доходности казначейских облигаций США прервал шестидневное ралли цен на этот драгоценный металл. Цены на нефть выросли

Тем не менее, участники рынка сырьевых товаров оценивают долгосрочные перспективы золота позитивно. Большинство демократов в конгрессе США, вероятно, поспособствует увеличению бюджетных расходов, что может оказать поддержку ценам на золото.

Кроме того, конгресс утвердил Джо Байдена в качестве победителя президентских выборов, и "в сочетании с результатами выборов в Джорджии это может теоретически сделать возможным принятие еще более масштабной программы стимулирования (экономики), чем до этого", сообщила Рона О'Коннел из StoneX.

При этом котировки золота и серебра в четверг отступили с достигнутых в среду пиков, словно инвесторы придерживались принципа "покупай на слухах, продавай на фактах", добавила эксперт.

Февральские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 0,3%, по 1913,60 доллара США за унцию. В среду этот металл потерял в цене 2,3% после того, как достиг пика на отметке 1962,50 доллара за унцию.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 0,8%, до 27,261 доллара за унцию. По результатам сессии среды контракты подешевели на 2,2%.

"Рынок золота находится на нейтральной территории, — сказал Эдвард Мойя из Oanda. – По итогам одной сессии котировки падают из-за роста доходности гособлигаций США и усиления доллара, а на следующий день восстанавливаются в связи с ожиданиями относительно ускорения инфляции". Эксперт назвал "циничной" реакцию рынков на события в США

Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок заняли оба последних вакантных места в сенате по результатам второго тура выборов в Джорджии. Демократическая партия теперь контролирует верхнюю палату конгресса, что может облегчить продвижение инициатив избранного президента Байдена. Данный сценарий, также известный как "голубая волна", должен был поспособствовать росту котировок золота, отметил Мойя.

"Частичное закрытие коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе будет препятствовать" подорожанию золота, добавил он. Индекс доллара ICE в четверг прибавил 0,3%, оказав некоторое давление на котировки деноминированного в долларах золота.

Динамика цен на золото была сдержанной, даже несмотря на штурм Капитолия протестующими, в результате которого погибли 4 человека. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа попытались сорвать демократический процесс передачи власти Байдену. Протестующие выдвинули безосновательные обвинения в нарушениях на президентских выборах.

Котировки золота и серебра в среду снизились на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций до максимума с марта около 1,06%. Из-за увеличения доходности гособлигаций спрос на золото может сократиться, поскольку этот металл не приносит гарантированного дохода.

В четверг доходность 10-летних облигаций превысила достигнутый в среду пик, что, вероятно, несколько ограничивало спрос на золото и серебро.

Комментарии президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера могли оказать некоторую поддержку ценам на драгоценные металлы, воспринимаемые в качестве активов-убежищ. В ходе выступления в четверг Харкер заявил, что ожидает существенного замедления или даже сокращения американской экономики в 1-м квартале текущего года.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX прибавили примерно 1,3%, достигнув 3,696 доллара за фунт и в очередной раз закрывшись на максимуме с 2013 года.

Апрельские фьючерсы на платину выросли в цене на 1,3%, до 1124,60 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий упали на 0,7%, достигнув 2431,60 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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