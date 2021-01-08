МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу показывают рост после рекордной динамики бирж США, при этом немецкий DAX достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 6866,8 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,32%, до 5688,07 пункта. Немецкий DAX увеличивался на 0,82%, до 14083,45 пункта, ранее показатель достиг 14138,95 пункта, что является новым историческим рекордом.

В начале года фондовые рынки показывают рост, что поддерживается ожиданиями по восстановлению экономики, мерам поддержки и рекордной динамикой фондовых индексов США. Так, в четверг все три основных американских индекса обновили исторические рекорды, что произошло вопреки беспорядкам в Вашингтоне. Биржи США выросли на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки в Вашингтоне

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием, скончался пострадавший полицейский. Капитолию нанесен материальный ущерб.

Немецкий DAX при этом продолжает обновлять рекордные уровни, в ходе торгов показатель растет сильнее бирж Великобритании и Франции. Поддерживает показатель внутренняя макростатистика: промпроизводство в Германии в ноябре, по предварительным данным, поднялось на 0,9% к октябрю, хотя ожидался рост на 0,7%.

Рынки при этом продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса. С одной стороны, статистика по заражениям продолжает оставаться тревожной, при этом в Великобритании днем ранее было зафиксировано рекордное с 21 апреля число умерших от коронавируса за сутки. В то же время, согласно данным исследования, опубликованного на ресурсе bioRxiv, вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.