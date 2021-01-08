МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Доллар укрепляется к основным мировым валютам в пятницу днем, инвесторы ожидают публикации данных по безработице в США, в то время как американская валюта продолжает коррекционно дорожать после достижения минимума с марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару опускался до 1,2243 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,227 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,87 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 89,93 пункта.

Основное внимание трейдеров в пятницу сосредоточено вокруг макростатистики по рынку труда США. Так, станут известны данные о безработице в стране в декабре. Аналитики полагают, что безработица выросла до 6,8% с 6,7% в ноябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 71 тысячу. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

"Я думаю, что когда эта эйфория пройдет, доллар, скорее всего, возобновит нисходящую динамику, потому что я не думаю, что Федрезерв будет так уж стремиться к ослаблению", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела инвестиционных исследований BDSwiss Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler). Эксперт также высказал предположение, что картина по занятости в США будет отставать от ситуации в других странах.

Поддерживает индекс доллара и коррекционная динамика после того, как ранее на неделе показатель опускался до минимума с марта 2018 года в 89,21 пункта.

Несколько поддержала курс евро к доллару статистика по безработице в еврозоне. Показатель в ноябре неожиданно сократился до 8,3% с 8,4% месяцем ранее, хотя ожидался ее рост до 8,5%. После открытия бирж Европы курс евро к доллару составлял около 1,222 доллара за евро, а после выхода статистики показатель достиг 1,2245 доллара за евро.