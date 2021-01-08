МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновляет максимумы на фоне роста зарубежных рынков и в ожидании мягкой политики центробанков, а рубль показывает слабость к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Индекс Мосбиржи днем вновь обновил уровень исторического максимума и установил его на уровне 3452,96 пункта, РТС поднимался до 1466,5 пункта — максимума с февраля 2020 года. Помимо растущих котировок нефти и позитива на западных площадках, росту индекса Мосбиржи помогает слабеющий к доллару рубль. Рубль и акции днем растут вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.10 мск пятницы растет на 24 копейки — до 74,17 рубля, курс евро снижается на 21 копейку, до 90,89 рубля.

Индекс Мосбиржи поднимается на 2,38% — до 3451,33 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1464,54 пункта.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,69%, до 55,3 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ НА РЫНКАХ

Российский рынок растет на фоне аномального подъема во всех глобальных активах — за минувшие сутки большинство ключевых индексов акций Америки, Европы и Азии обновило свои исторические или локальные максимумы, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Эксперты спрогнозировали снижение российского рынка акций

"Рост наблюдается вопреки негативным данным по эпидемии, слабым темпам вакцинации, локдаунам в ЕС, протестам в Вашингтоне и поражению республиканцев в сенате. С точки зрения инвесторов, все это — аргументы в пользу нового цикла количественного смягчения, что благоприятно для сырьевых котировок и акций всех классов", — добавляет он.

Но поскольку индекс Мосбиржи сейчас находиться в "зоне быков", нет смысла торопиться с открытием коротких позиций по акциям, считает Андрей Верников из ИГ "Универ Капитал". Он думает, что индекс Мосбиржи войдет в режим коррекции в середине января.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", обновили уровень исторического максимума и подскакивали более чем на 16,5% — до 2839 рублей, отыгрывая новости о снижении доли голосов основного акционера Олега Тинькова до 35% с 84%. К текущему моменту расписки компании растут на 15,12%. Объем торгов расписками TCS превысил 1,2 миллиарда рублей, несмотря на малоликвидный рынок между праздничным и выходными днями.

Также в пятницу обновили уровень исторического максимума акции "Норникеля", поднявшиеся до 26446 рублей. К текущему моменту акции растут на 5,67% — до 26442 рубля.

Акции "Новатэка" обновили максимум с ноября 2019 года, поднявшись до 1369 рублей.

"Из акций вызывают тревогу акции "Новатэка", где на графике сильный "медвежий сигнал"… Сегодня эти акции среди лидеров роста. Я не призываю открывать "короткие" позиции по этой акции – я просто советую не покупать ее на текущих уровнях", — рекомендует Верников. Что ждет российский рынок акций в 2021 году

Также в лидерах роста — акции "Газпрома" (4,37%), "Роснефти" (4,36%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 3,68%, префы — на 2,66%), обыкновенные акции "Татнефти" (3,26%), "Газпром нефти" (2,92%) и акции "Русала" (2,26%).

В лидерах снижения – бумаги золотодобывающих компаний на фоне снижения стоимости драгметаллов. Так, снижаются акции Polymetal (-3,16%), Petropavlovsk (-2,08%) и акции "Полюса" (-1,77%).

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА

Рубль слабеет на низких оборотах после Рождества перед новой парой выходных, отмечает Емельянов из "Фридом Финанс". Доллар в моменте поднимался чуть выше 74,8, евро приближался к 91,5, но импульса для дальнейшего подъема им не хватает, указывает он.

Днем рубль теряет к доллару порядка 0,4% и растет на порядка 0,2% к евро, как и на старте торгов. Европейская валюта сдает второй день подряд свои позиции на международном валютном рынке форекс и к настоящему моменту снижается на 0,15% — до 1,2251 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Уровень в 1500 пунктов по индексу РТС, с которого началась пандемия, теперь выглядит легко достижимым через 2-3 сессии, уверен Емельянов из "Фридом Финанс". Впрочем, сегодня пятница, и на конец дня более вероятным выглядит отход РТС в зону 1430-1440 пунктов, уточняет он. Россия стала первой экономикой Европы

Рынок тестирует новый исторический пик по индексу Мосбиржи около 3450 пунктов, после взятия этого уровня рынок шагнет вниз ближе к 3400 пунктам, полагает аналитик.

К закрытию базовые валюты — доллар и евро — будут торговаться около 74,5 рубля и 91 рубля соответственно, считает Емельянов.

Верников из ИГ "Универ Капитал" уверен, что в январе на российском фондовом рынке начнется коррекция (процентов на 15% минимум) и, возможно, это будет слом повышательного тренда.

"Демократы в США получили контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти, что хорошо для американского рынка акций, для сырьевых рынков и плохо для доллара. Для нашего рынка это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что цены на нефть будут высокими, плохо, что вопрос антироссийских санкций скоро обострится. У демократов нет "противовеса", — говорит аналитик.

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