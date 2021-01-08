МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновляет максимумы на фоне роста зарубежных рынков и в ожидании мягкой политики центробанков, а рубль показывает слабость к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Индекс Мосбиржи днем вновь обновил уровень исторического максимума и установил его на уровне 3452,96 пункта, РТС поднимался до 1466,5 пункта — максимума с февраля 2020 года. Помимо растущих котировок нефти и позитива на западных площадках, росту индекса Мосбиржи помогает слабеющий к доллару рубль.

РТС

Рубль и акции днем растут вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.10 мск пятницы растет на 24 копейки — до 74,17 рубля, курс евро снижается на 21 копейку, до 90,89 рубля.

Индекс Мосбиржи поднимается на 2,38% — до 3451,33 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1464,54 пункта.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,69%, до 55,3 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ НА РЫНКАХ

Российский рынок растет на фоне аномального подъема во всех глобальных активах — за минувшие сутки большинство ключевых индексов акций Америки, Европы и Азии обновило свои исторические или локальные максимумы, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

биржа

Эксперты спрогнозировали снижение российского рынка акций

"Рост наблюдается вопреки негативным данным по эпидемии, слабым темпам вакцинации, локдаунам в ЕС, протестам в Вашингтоне и поражению республиканцев в сенате. С точки зрения инвесторов, все это — аргументы в пользу нового цикла количественного смягчения, что благоприятно для сырьевых котировок и акций всех классов", — добавляет он.

Но поскольку индекс Мосбиржи сейчас находиться в "зоне быков", нет смысла торопиться с открытием коротких позиций по акциям, считает Андрей Верников из ИГ "Универ Капитал". Он думает, что индекс Мосбиржи войдет в режим коррекции в середине января.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", обновили уровень исторического максимума и подскакивали более чем на 16,5% — до 2839 рублей, отыгрывая новости о снижении доли голосов основного акционера Олега Тинькова до 35% с 84%. К текущему моменту расписки компании растут на 15,12%. Объем торгов расписками TCS превысил 1,2 миллиарда рублей, несмотря на малоликвидный рынок между праздничным и выходными днями.

Также в пятницу обновили уровень исторического максимума акции "Норникеля", поднявшиеся до 26446 рублей. К текущему моменту акции растут на 5,67% — до 26442 рубля.

Акции "Новатэка" обновили максимум с ноября 2019 года, поднявшись до 1369 рублей.

"Из акций вызывают тревогу акции "Новатэка", где на графике сильный "медвежий сигнал"… Сегодня эти акции среди лидеров роста. Я не призываю открывать "короткие" позиции по этой акции – я просто советую не покупать ее на текущих уровнях", — рекомендует Верников.

Что ждет российский рынок акций в 2021 году

Также в лидерах роста — акции "Газпрома" (4,37%), "Роснефти" (4,36%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 3,68%, префы — на 2,66%), обыкновенные акции "Татнефти" (3,26%), "Газпром нефти" (2,92%) и акции "Русала" (2,26%).

В лидерах снижения – бумаги золотодобывающих компаний на фоне снижения стоимости драгметаллов. Так, снижаются акции Polymetal (-3,16%), Petropavlovsk (-2,08%) и акции "Полюса" (-1,77%).

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА

Рубль слабеет на низких оборотах после Рождества перед новой парой выходных, отмечает Емельянов из "Фридом Финанс". Доллар в моменте поднимался чуть выше 74,8, евро приближался к 91,5, но импульса для дальнейшего подъема им не хватает, указывает он.

Днем рубль теряет к доллару порядка 0,4% и растет на порядка 0,2% к евро, как и на старте торгов. Европейская валюта сдает второй день подряд свои позиции на международном валютном рынке форекс и к настоящему моменту снижается на 0,15% — до 1,2251 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Уровень в 1500 пунктов по индексу РТС, с которого началась пандемия, теперь выглядит легко достижимым через 2-3 сессии, уверен Емельянов из "Фридом Финанс". Впрочем, сегодня пятница, и на конец дня более вероятным выглядит отход РТС в зону 1430-1440 пунктов, уточняет он.

Россия стала первой экономикой Европы

Рынок тестирует новый исторический пик по индексу Мосбиржи около 3450 пунктов, после взятия этого уровня рынок шагнет вниз ближе к 3400 пунктам, полагает аналитик.

К закрытию базовые валюты — доллар и евро — будут торговаться около 74,5 рубля и 91 рубля соответственно, считает Емельянов.

Верников из ИГ "Универ Капитал" уверен, что в январе на российском фондовом рынке начнется коррекция (процентов на 15% минимум) и, возможно, это будет слом повышательного тренда.

"Демократы в США получили контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти, что хорошо для американского рынка акций, для сырьевых рынков и плохо для доллара. Для нашего рынка это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что цены на нефть будут высокими, плохо, что вопрос антироссийских санкций скоро обострится. У демократов нет "противовеса", — говорит аналитик.

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