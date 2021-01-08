МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Индекс доллара перешел к снижению в пятницу вечером после выхода статистики по безработице в США за декабрь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,2254 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,227 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 89,73 пункта, днем показатель рос на 0,1%. Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало данные о безработице в стране в прошлом месяце. По официальным данным, безработица осталась на уровне ноября в 6,7%, хотя ожидался рост до 6,8%.

При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч — это оказалось третьим снижением показателя в 2020 году после марта и апреля. Аналитики прогнозировали, напротив, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 71 тысячу.

Удешевление доллара также следует после двух торговых сессий некоторого роста, причем индекс доллара остается вблизи наименьших уровней с 2018 года (ниже 90 пунктов).

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