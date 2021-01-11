МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,4% 7,1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,6% 0,7% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) -0,5% 0,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь) -1,5% -0,4% (факт)
17:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
17:40 GBP Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — закрытие реестра для ВОСА (15.02.2021, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)    

 

 