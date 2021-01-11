2021-01-11T09:01:35+03:00
2021-01-11T09:01:35+03:00
2021-01-11T09:01:35+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210111/832777720.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 января
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Ожидаемые в понедельник, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День Почитания старших... ПРАЙМ, 11.01.2021
новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,4%
|7,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,7% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|-0,5%
|0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь)
|-1,5%
|-0,4% (факт)
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|
|
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|
|
|17:40
|GBP
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|МТС — закрытие реестра для ВОСА (15.02.2021, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)
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