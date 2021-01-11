2021-01-11T16:59:57+03:00
2021-01-11T16:59:57+03:00
2021-01-11T16:59:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210111/832783702.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января
Рынки
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Ожидаемые во вторник, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Баланс счета текущих... ПРАЙМ, 11.01.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)
|2,145 трлн йен
|1,551 трлн йен
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|7,7%
|
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|
|
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|
|
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|6,652 млн
|
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,951%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,7%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|4,4%
|4,7% (прогноз)
|
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за декабрь 2020
|
|
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (предварительные итоги 2020, задачи компании на 2021)
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