МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь) 2,145 трлн йен 1,551 трлн йен
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) 7,7%  
13:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) 6,652 млн  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,951%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,7% 0,6% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 4,4% 4,7% (прогноз)
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за декабрь 2020    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (предварительные итоги 2020, задачи компании на 2021)    