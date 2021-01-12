МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на ожидании новостей из США

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,06%, до 6792,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5656,31 пункта, немецкий DAX рос на 0,03%, до 13940,15 пункта.

Инвесторы по всему миру пребывают в ожидании предстоящего сезона квартальных финансовых отчетностей. На этом фоне участники рынка обратили внимание на публикации данных о продажах автопроизводителями BMW и Renault.

Объем продаж немецкой BMW в 2020 году сократился на 8,4%, до 2,325 миллиона автомобилей по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Бумаги компании дешевеют на 0,5%. Тем временем мировые продажи группы Renault в прошлом году снизились на 21,3% — до 2,95 миллиона машин. Однако компания сообщила, что начала 2021 год с большего количества заказов, чем 2019. На этом фоне акции компании дорожают на 1,5%. Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

При этом настроения рынков по-прежнему находятся под давлением ситуации с коронавирусом. В Англии действует локдаун, который, как ожидается, продлится минимум до марта. В связи с опасениями, что многие жители страны пытаются обойти правила, правительство в ближайшее время может объявить об усилении контроля за соблюдением мер, а возможно — и об ужесточении правил.

Начало массового использования вакцин все же дает надежду инвесторам, что в скором времени распространение вируса удастся замедлить. Так, рынки обратили внимание на новость о том, что регулятор ЕС получил заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины компании AstraZeneca. На территории ЕС уже одобрено использование вакцин компании Moderna и Pfizer/BioNTech.