МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись в минусе на фоне ужесточения карантинных мер в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,65%, до 6754,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5650,97 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,08%, до 13925,06 пункта.

Ключевым фактором для европейских инвесторов продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в регионе. Так, в связи с высокой заболеваемостью в Великобритании ужесточаются карантинные меры. Ожидается, что локдаун в стране будет продлен до марта. В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся — более 3 миллионов.

В то же время аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) отметил, что снижение на биржах Европы также вызвано фиксацией прибыли в ожидании сезона квартальных отчетностей. Во вторник автопроизводители BMW и Renault опубликовали данные по продажам.

"То, что мы сейчас наблюдаем — это некоторая осторожность среди трейдеров, и мы ожидаем несколько большей фиксации прибыли в преддверии сезона отчетностей. Однако широкие оптимистичные настроения остаются неизменными, и большинство трейдеров делает ставку на то, что условия рано или поздно улучшатся", — отмечает агентству Рейтер аналитик.