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2021-01-13T10:26:37+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832795922.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет, отыгрывая умеренный внешний позитив. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,55%, до уровня 3490,79... ПРАЙМ, 13.01.2021
биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет, отыгрывая умеренный внешний позитив.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,55%, до уровня 3490,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1496,25 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Минутами ранее долларовый индекс превысил 1500 пунктов, до того он оставался ниже этого круглого уровня с февраля прошлого года.
Стоимость нефти повышается на 1% за баррель по марке Brent, до 57,1 доллара.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 0,3% в рамках коррекции. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются.