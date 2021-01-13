МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет, отыгрывая умеренный внешний позитив. Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,55%, до уровня 3490,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1496,25 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Минутами ранее долларовый индекс превысил 1500 пунктов, до того он оставался ниже этого круглого уровня с февраля прошлого года.

Стоимость нефти повышается на 1% за баррель по марке Brent, до 57,1 доллара.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 0,3% в рамках коррекции. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы также повышаются.