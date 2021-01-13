МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь) 66% 62%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 3,8% 2,6%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) 8,5%  
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1430 млрд юаней  
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций -0,027%  
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,59%  
15:30 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь) 0,6% 0,5%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь) 0,1% 0,6%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 787 тыс 780 тыс
18:22 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь) 21,1% 15%
18:22 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь) 4,5% 5%
18:22 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь) 75,4 млрд юаней 72,35 млрд юаней
20:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.01) 592,4 млрд долл (на 25.12)  
  RUB ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 25.12.2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) — див-д 2020
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 30.12.2020) 6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019 10,92 (9м2020) — див-д 2020
14-15 янв RUB Гайдаровский Форум: Россия и мир после пандемии /объединенный формат: эксперты и спикеры — на площадке РАНХиГС, участники — онлайн/    