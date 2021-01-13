МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером несколько увеличил темпы роста после публикации статданных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи мало меняются в преддверии сезона отчетностей

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,2169 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2207 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 103,87 иены со 103,75 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 90,33 пункта. Перед публикацией статистики индекс рос до 90,27 пункта.

Потребительские цены в США в декабре 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%. Аналитики прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,3%, месячном — на уровне 0,4%.

Последние несколько торговых сессий курсу доллара оказывал поддержку рост доходности американских гособлигаций. Во вторник доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднималась до максимума за десять месяцев, в среду же показатель опускается.

В то же время аналитики отмечают, что в перспективе курс доллара будет снижаться. Это связано с сохранением низких процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Даже если до первого повышения ставки ФРС еще далеко, дальнейшие выплаты со стороны администрации США, вероятно, будут способствовать восстановлению экономики США и таким образом поддержат недавние слухи о том, что центробанк США может сократить покупки активов уже к концу 2021 года", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Ю-На Парк-Хегер (You-Na Park-Heger).