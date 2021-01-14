МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики, при этом китайские рынки коррекционно снижаются, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3588,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2382,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,54%, до 28388,88 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 3147,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,46%, до 6717,2 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,82%, до 28974,5 пункта, в ходе торгов показатель вновь обновил рекорд с августа 1990 года, достигнув 28979 пунктов. Фондовые биржи АТР преимущественно растут в рамках коррекции

Поддержку азиатским рынкам оказывают ожидания по восстановлению экономики. Инвесторы обращают внимание на перспективы по мерам поддержки в США, о которых говорил избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

В то же время индексы Китая коррекционно снижаются после обновления в январе многолетних рекордов. Так, шанхайский индекс днем ранее обновил рекорд с конца декабря 2015 года, а шэньчжэньский на прошлой неделе достиг максимума с июля 2015 года. С начала текущей недели первый индекс показывает рост, второй — снижение, но до этого еженедельное ралли показателей продолжалось четыре недели подряд.

При этом индексы КНР снижаются вопреки сильной внутренней статистике. Согласно официальным данным, в декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, а импорт – на 6,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%.