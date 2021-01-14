События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 января
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)
|66%
|65% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|3,8%
|2,6% (факт)
|5:09
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|21,1%
|18,1% (факт)
|5:09
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь)
|4,5%
|6,5% (факт)
|5:09
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь)
|75,4 млрд юаней
|78,17 млрд юаней (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв)
|8,5%
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,59%
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь)
|0,6%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,6%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|787 тыс
|780 тыс
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.01)
|592,4 млрд долл (на 25.12)
|RUB
|ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 25.12.2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 30.12.2020)
|6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019
|10,92 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — СД (бюджет компании на 2021, статус реализации стратегии 2030 и ожидаемые показатели до 2030)
|RUB
|Группа Черкизово — СД (утверждение проспекта ценных бумаг)
|14-15 янв
|RUB
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https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832804551.html