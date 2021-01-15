МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром слабо поднимается, рынки обращают внимание на план по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,7 доллара — до 18453,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% — до 25,672 доллара за унцию.

Ранее избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. План уже был одобрен демократами в конгрессе. Эксперт назвал альтернативу инвестициям в золото

Традиционно ослабление монетарной политики негативно сказывается на долларе и доходности гособлигаций США, что позитивно для золота, которое является традиционным страхующим инструментом от инфляции. После новостей о плане Байдена по экономике биржи США закрылись снижением, биржи Азии в основном опускаются, а доллар слабо колеблется.

"Перспективы для роста золота кажутся ограниченными из-за увеличения доходности гособлигаций и рисковых активов. Однако более слабый доллар, ожидания стимулирования и низкие реальные процентные ставки должны продолжать оказывать поддержку", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков ANZ.