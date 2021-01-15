МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу снижается следом за пессимизмом на китайских биржах и опасениями из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,62%, до 3,6485 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49%, до 8048,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,37%, до 2005,5 доллара, цинка — на 0,59%, до 2757 долларов за тонну. Медь дорожает на статистике из Китая

Инвесторы в медь в пятницу обратили внимание на негативную динамику на биржах Китая, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла в мире. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опускаются на 0,6% и 1% соответственно.

Опасения по коронавирусу и его влиянию на экономику по-прежнему остаются важными факторами на рынках, поскольку возможные новые локдауны грозят остановкой производств и падением спроса. Как сообщает агентство Рейтер, Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев.