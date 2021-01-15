МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 0,8% 5,5% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,6% -0,7% (факт)
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,4%  
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 1,3% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь) 1,7% 0,9%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 10,2%  
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -12 млрд ф.ст. -10,18 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь) -4,54 млрд ф.ст. -1,4 млрд ф.ст.
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,1% 0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) -0,8% -0,5%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) -0,8% -0,6%
12:10 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 30 млрд евро 26 млрд евро
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,9% -0,1%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (январь) 4,9 6
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,1% 0,4%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -1,1% -0,2%
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -4,8%  
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,4% 0,5%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (декабрь) -5,5%  
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь) 0,7% 0,5%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 74,6  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 80,7 80
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь) 0,3%  
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 267  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 351  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 3,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 518,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 279,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 25,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -34,8 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -3,9 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 50,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 0,8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 143 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2020    
14-15 янв RUB Гайдаровский Форум: Россия и мир после пандемии /объединенный формат: эксперты и спикеры — на площадке РАНХиГС, участники — онлайн/    

 

 