МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки — до 89,2546 рубля, курс доллара — на 25,08 копейки, до 73,5453 рубля, следует из данных Банка России. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 31,47 копейки, составив 80,6145 рубля.