2021-01-15T14:04:10+03:00
2021-01-15T14:04:10+03:00
2021-01-15T14:04:10+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832815800.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,25 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки — до 89,2546 рубля, курс доллара — на 25,08 копейки, до 73,5453 рубля,... ПРАЙМ, 15.01.2021
рубль, курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221517.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221516.jpg
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/15/832221515.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832784651.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки — до 89,2546 рубля, курс доллара — на 25,08 копейки, до 73,5453 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 31,47 копейки, составив 80,6145 рубля.