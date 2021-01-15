МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в пятницу после публикации финансовых отчетов крупнейших американских банков и других корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро на опасениях за восстановление экономики

По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,63%, до 30797,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,12%, до 13128,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,37%, до 3781,6 пункта.

В США стартовал сезон отчетности. Ранее в пятницу свои финансовые итоги за год представили банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Чистая прибыль всех банков снизилась, и их ценные бумаги дешевеют на 5%, 0,7% и 3% соответственно.

Акции нефтяной компании Exxon Mobil снижаются в цене на 3,3% на сообщениях о начале расследования комиссии по ценным бумагам (SEC) против компании. По данным СМИ, прошлой осенью один из сотрудников подал жалобу, в которой он утверждает, что компания ввела в заблуждение в отношении ситуации с активами в Пермском бассейне.

Движение индикаторов в связи со всем этим могло бы быть более минорным, но инвесторы обратили внимание на статистику промпроизводства в США — рост показателя в декабре превзошел прогнозы аналитиков и составил 1,6% к ноябрю. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,5%.