МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь) 2,6% 2,9% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 3% 2,6% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (4кв2020) 4,9% 6,5% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (4кв2020) 0,7% 2,3% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь) 7% 7,3% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)(декабрь) 2,3% 2,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национальное бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0% -0,5% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,3% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (декабрь) 246 тыс 225 тыс
16:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь) 6,92 млрд канад. долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2020    