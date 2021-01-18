События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 января
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь)
|2,6%
|2,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|3%
|2,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (4кв2020)
|4,9%
|6,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (4кв2020)
|0,7%
|2,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь)
|7%
|7,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)(декабрь)
|2,3%
|2,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национальное бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0%
|-0,5% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,3%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (декабрь)
|246 тыс
|225 тыс
|16:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь)
|6,92 млрд канад. долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210118/832827857.html