МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно ростом в надежде на то, что сильная экономика Китая поможет поддержать рост во всем азиатском регионе, свидетельствуют данные торгов. Эксперт прогнозирует рост напряженности между США и Китаем при Байдене

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3566,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 2378,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 2,7%, до 29642,28 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,61%, до 3092,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 6742,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,39%, до 28633,46 пункта.

Трейдеры оптимистично настроены в отношении перспектив экономики АТР благодаря хорошей статистике из Китая. Так, данные, опубликованные в КНР днем ранее, подтвердили, что вторая по величине экономика мира была одной из немногих, которые выросли по итогам 2020 года и набрали темпы роста к концу года.

При этом давление на рынки самого Китая оказали опасения вокруг пандемии. В стране за минувшие сутки выявили 118 случаев коронавируса. Как отмечают СМИ, это уже седьмой день подряд, когда в стране фиксируют более 100 новых случаев заражения за сутки.

На фондовом рынке Японии отмечался коррекционный рост после нескольких дней снижения. "Рынок акций (Японии — ред.) сегодня легко восстановился после двухдневного снижения, что говорит о текущей устойчивости рынка", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).