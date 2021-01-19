ЛОНДОН, 19 янв — ПРАЙМ. Планируемое закрытие "биржевой ямы" и переход на электронные торги на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) приведет к росту числа участников с прямым доступом и прозрачности ценообразования, говорится в сообщении торговой площадки. Нулевые процентные ставки сильно осложнили жизнь биржевых медведей

LME во вторник опубликовала консультационный документ, содержащий планы по дальнейшему развитию биржи. Один из пунктов предполагает замену торгов в "биржевой яме", которые ведутся на протяжение 144 лет, на электронные. LME — единственная биржа в Европе, ведущая традиционные торги голосом. Брокеры заключают сделки с сырьевыми товарами, физически находясь в "биржевой яме".

"LME считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы рассмотреть возможность окончательного закрытия ямы и перехода к электронной структуре ценообразования. Ожидается, что этот сдвиг принесет пользу рынку за счет расширения прямого участия и во время установления цен и повышения общей прозрачности", — говорится в сообщении.

Глава LME Мэтью Чемберлен отметил, что "биржевая яма" – неотъемлемая часть богатой истории биржи, и решение о переходе на электронные торги не было спонтанным. "Однако LME выдержала испытание временем, именно благодаря своей способности адаптироваться к эволюции рыночной динамики и торгового поведения. В последние 10 месяцев яму пришлось временно закрыть из-за глобальной пандемии COVID-19. Нам было ясно, что мы не будем использовать пандемию как предлог для закрытия ямы и мы остаемся приверженными этому",- подчеркнул он. Биржи США растут в ожидании выступления Джанет Йеллен

Во время электронных торгов объемы сделок росли, а участники рынка могли наблюдать за результатами торгов. "Учитывая эти данные и продолжающееся движение нашей отрасли к цифровизации и большей прозрачности, мы считаем, что пришло время подумать о долгосрочном будущем ценообразования на LME, обеспечив определенность, которая позволит всем клиентам уверенно принимать свои будущие бизнес-решения", — добавил Чемберлен.

Биржа также предложила участникам торгов рассмотреть вопросы, касающиеся шагов по увеличению ликвидности торгов, перехода от методологии "дисконтированной условной вариационной маржи" к "реализованной вариационной марже", а также вопросы по раскрытию информации.

LME рассчитывает до 19 марта получить ответную реакцию клиентов после чего будет принято решение о планируемых изменениях.

Читайте также:

Лондонская биржа металлов закроет последнюю в Европе площадку