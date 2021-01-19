МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился по основным фондовым индексам в рамках коррекции на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Рост цены нефти и американских фондовых рынков сдерживал снижение стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,83%, до 3443,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1470,63 пункта. Доллар при этом снижался на 28 копеек, до 73,72 рубля.

ВНИЗ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок во вторник продолжил колебания с усилившейся к вечеру тенденцией к снижению. При этом укрепление рубля сдерживало рост рублевых цен акций, а "медведи" фиксировали прибыль, несмотря на то что внешний фон оставался преимущественно позитивным.

Глобальные рынки позитивно реагируют на выступления в комитете сената США по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен. Она, в частности, заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики страны.

Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. До этого на поддержку экономики конгресс выделил более 4 триллионов долларов.

На таком фоне американские фондовые индексы растут вечером на 0,3-0,8%.

Рынок нефти на фоне слабеющего на форексе доллара прибавляет 2,1%, до 55,9 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы кроме надежд на пакет экономической помощи обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,6%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Также подешевели акции "Роснефти" (-1,3%), Polymetal (-1,7%), ГДР Mail.ru (-1,7%), "Газпрома" (-1,4%). Выросли акции ПИКа (+6%), "Детского мира" (+1,1%), "М.Видео" (+2,2%), "Мосбиржи" (+4,1%), "Аэрофлота" (+1%).

ПРОГНОЗЫ

Снижение российского фондового рынка вызвано коррекцией высоколиквидных бумаг, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Нахождение рынка у исторических максимумов в отсутствие новых стимулов к росту толкает инвесторов к фиксации прибыли по длинным позициям в "фишках", поясняет он.

"В результате, индекс Мосбиржи закончил торги вторника под нижней границей диапазона 3450-3500 пунктов, в котором провел предыдущие шесть сессий. До конца недели российский рынок может продолжить коррекционное снижение и отступить в район 3400 пунктов, чему поспособствует ухудшение внешней конъюнктуры", — оценил Зварич.

РТС снижается вопреки растущим зарубежным рынкам, что может быть связано с политической составляющей, полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Начав день на растущей волне с заходом выше 1490 пунктов, к концу сессии РТС откатился вниз к 1470. Пока колебания рынка происходят без явного тренда.

До конца недели мы можем и дальше видеть разнонаправленные движения в коридоре 1450-1500 пунктов. Индекс Мосбиржи остается примерно в том же коридоре, где был большую часть минувшей недели. Исходя из текущего поведения рынка, следует полагать, что сегодняшнее падение в среду сменится его ростом в пределах 30-40 пунктов", — добавил он.