МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник снизились, удорожание евро и фунта стерлингов к доллару сдержало торги в регионе, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,11%, до 6712,95 пункта, французский CAC 40 сократился на 0,33%, до 5598,61 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 0,24%, до 13815,06 пункта. Днем показатели в основном росли.

Индексы Европы завершили торги в "красной зоне" на фоне удорожания евро и фунта к доллару. Американская валюта дешевела в ожидании рынками выступления кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен.

Более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это снижает относительный доход таких фирм. Поэтому удорожание евро и фунта негативно сказалось на торгах.

Несколько ослабила снижение немецкого индекса внутренняя статистика. Согласно докладу Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 61,8 пункта с 55 пунктов в декабре.

"Как и на прошлой неделе, рынкам не хватает реального направления. Возможно, мы наблюдаем ситуацию с ожиданием перед инаугурацией и потоком финотчетностей", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).