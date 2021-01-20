МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Акции китайской интернет-компании Alibaba растут в цене более чем на 7% на торгах в Гонконге после новостей о появлении ее основателя Джека Ма на публике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск ценные бумаги Alibaba дорожают на 7,29%, до 262 гонконгских долларов за акцию.

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Представители Фонда Джека Ма и Ant Group подтвердили газете это сообщение. "Джек Ма участвовал в онлайн-церемонии ежегодного мероприятия "Инициатива сельских учителей" 20 января", — говорится в заявлении фонда.

В начале января многие мировые СМИ стали сообщать об "исчезновении" миллиардера. Тогда говорилось, что с конца октября он не появлялся на публике, после того как раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против государственного курса в отношении технологических компаний.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.