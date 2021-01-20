События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 января
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|51,9 млрд долл
|149,2 млрд долл (факт)
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь)
|4,1%
|-4,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/
|3,85%
|3,85% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,3%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,7%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|-0,3%
|-0,3%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|-25
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|18:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,247 млн барр
|-2,266 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,975 млн барр
|предв.
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 4кв2020/2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210120/832848113.html