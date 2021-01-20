МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь) 51,9 млрд долл 149,2 млрд долл (факт)
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь) 4,1% -4,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/ 3,85% 3,85% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,1% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 0,3% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь) 0,2% 0,7%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,3% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) -0,3% -0,3%
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) -25  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,5%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2%  
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,1%  
18:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,247 млн барр -2,266 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,975 млн барр  
предв. CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 4кв2020/2020    

 

 