МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,821 млн барр  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь) -4,2% 2,4%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь) 366,1 млрд йен 942,8 млрд йен
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь) 90 тыс 50 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (декабрь) 84,2 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (декабрь) 6,8% 6,7%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики    
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
предв. JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций -0,027%  
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) -25 -35
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,59%  
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (январь) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (январь)    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь) 5,9%  
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь) 1,635 млн 1,604 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (декабрь) 1,547 млн 1,56 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь) 1,2%  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 965 тыс 910 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь) 9,1 12
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь) 5,6  
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) 0,6%  
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.01) 597,4 млрд долл (на 08.01)  
  RUB Северсталь — операционные результаты за 4кв2020    
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 4кв2020    