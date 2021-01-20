МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду увеличились, поддержал торги рекордный рост американских рынков, при этом инвесторы ждут в четверг заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций закрылся ростом вслед за мировыми биржами

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, до 6740,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 5628,44 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,77%, до 13921,37 пункта.

Рекордная динамика фондовых рынков США поддержала торги в Европе в день инаугурации президента США Джозефа Байдена. Ранее в среду демократ Байден принес присягу и вступил в должность президента США, он стал 46-м президентом страны. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 на этом фоне обновили исторические максимумы.

Несколько сдержало рост британского индекса FTSE 100 по сравнению с рынками Франции и Германии укрепление фунта стерлингов к доллару, в то время как евро к доллару, напротив, дешевел. Более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход компаний-экспортеров и приводит к удешевлению их акций, а более слабая валюта — наоборот, увеличивает относительный доход таких компаний.

Поддержала фунт сильная внутренняя статистика. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, прогноз составлял 0,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Инвесторы ожидают в четверг очередную встречу Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры оценивают, какие меры может принять регулятор на фоне ситуации с пандемией коронавируса.