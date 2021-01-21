МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, — инвесторы оценивают перспективы дополнительной поддержки экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок. Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,3% — до 3629,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2448,72 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 30030,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,14% — до 3150,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6818,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 28775 пунктов.

Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США. Джо Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.

Макростратег Saxo Capital Markets Кей Ван-Питерсен (Kay Van-Petersen) отмечает, что контроль демократов над сенатом США увеличивает не только вероятность дополнительного финансового стимулирования экономики, но также и его масштабы. "Это означает, что рынок должен находиться в целом намного выше, и мы собираемся этого достигнуть", — сказала стратег агентству Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на решения японского финансового регулятора. Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, японский центробанк улучшил прогноз по росту ВВП на 2020-2021 финансовый год на 0,3 процентного пункта – до 3,9%.