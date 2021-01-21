События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 января
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,821 млн барр
|2,562 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных колебаний)
|550 млрд йен
|480 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|-4,2%
|2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|366,1 млрд йен
|751 млрд йен (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь)
|90 тыс
|50 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (декабрь)
|84,2 тыс
|35,7 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (декабрь)
|6,8%
|6,6% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики
|6:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|12:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|-25
|-35
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (январь)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (январь)
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|5,9%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,635 млн
|1,604 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,547 млн
|1,56 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|1,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|965 тыс
|910 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
|9,1
|12
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)
|5,6
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)
|0,6%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.01)
|597,4 млрд долл (на 08.01)
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 4кв2020
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 4кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832857211.html